Британія хоче поставити танки Challenger 2 в Україну до кінця березня

Британія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Про це заявив у четвер заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше цього місяця Британія заявила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків разом з додатковою артилерійською підтримкою.

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"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", - сказав він у парламенті у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

За його словами, до того часу українські військові будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати і обслуговувати ці машини.

Інші країни, включаючи США і Німеччину, також згодом взяли на себе зобов'язання щодо постачання танків, які Київ привітав як потенційний переломний момент у боротьбі за відсіч російському вторгненню.

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв поставку Україні німецьких танків Leopard 2 до кінця березня.

В той же час заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич переконаний, що Варшава може передати Україні обіцяні танки Leopard вже за кілька тижнів.