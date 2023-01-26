Британия хочет поставить танки Challenger 2 в Украину до конца марта

Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце Великобритания заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

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"Мы планируем, что это будет в конце марта", - сказал он в парламенте в ответ на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, к тому времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

Другие страны, включая США и Германию, также впоследствии взяли на себя обязательства по поставке танков, которые Киев приветствовал как потенциальный переломный момент в борьбе за отпор российскому вторжению.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставку Украине немецких танков Leopard 2 до конца марта.

В то же время заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что Варшава может передать Украине обещанные танки Leopard уже через несколько недель.