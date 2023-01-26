Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия хочет поставить танки Challenger 2 в Украину до конца марта

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 14:34
Британия хочет поставить танки Challenger 2 в Украину до конца марта
танк Challenger 2, Getty Images

Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце Великобритания заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

Реклама:

"Мы планируем, что это будет в конце марта", - сказал он в парламенте в ответ на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, к тому времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

Другие страны, включая США и Германию, также впоследствии взяли на себя обязательства по поставке танков, которые Киев приветствовал как потенциальный переломный момент в борьбе за отпор российскому вторжению.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставку Украине немецких танков Leopard 2 до конца марта.

В то же время заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что Варшава может передать Украине обещанные танки Leopard уже через несколько недель.

Темы: ВеликобританияУкраинатанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россияне обстреляли Очеретино в Донецкой области: 2 погибших
В Одесской области сбили еще одну ракету - Воздушные силы
Полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевщине: повреждены дома и 40 авто
Пригожин пригласил Гиркина в ЧВК "Вагнер", тот выдвинул условие
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: