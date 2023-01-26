Росіяни вдень обстріляли Харківщину: двоє загиблих

Російські окупанти 26 січня обстріляли Козачу Лопань та Куп’янськ на Харківщині, влучивши в житлові будинки. Внаслідок обстрілу Дворічної загинуло двоє цивільних.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка".

Деталі: Крім того, ворог обстріляв Куп'янськ, внаслідок чого зруйновано приватний житловий будинок.

Оновлено о 16:42: Синєгубов повідомив, що вдень окупанти також обстріляли смт Дворічна. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка. Він додав, що жеталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.