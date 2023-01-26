Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне днем ударили по Харьковщине: двое погибших

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 16:42
Последствия обстрела Харьковщины, фото из telegram олега синегубова

Российские оккупанты 26 января обстреляли Казачью Лопань и Купянск на Харьковщине, попав в жилые дома. В результате обстрела Двуречной погибли двое гражданских.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранения получила 70-летняя женщина". 

Детали: Кроме того, враг обстрелял Купянск, в результате чего разрушен частный жилой дом.

 

Обновлено в 16:42: Синегубов сообщил, что днем оккупанты также обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина. 

Он добавил, что данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Все новости...
Харьковская область
Как ВСУ дарят оккупантам огненные "пионы" на Луганщине – репортаж с позиций 43 бригады
Россияне снова обстреляли Купянск, попали в дома
Россияне весь день обстреливали Волчанск – ранили трех человек
Последние новости
09:46
Упрощенное ВНО-2023: каким будет тестирование и к чему готовиться поступающим
09:45
ОЗХО обвинила поддерживаемый РФ режим Асада в химатаке в сирийской Думе
09:31
Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов
09:20
Что Одессе дает статус памятки ЮНЕСКО: оценивают активисты-одесситы
09:19
фотоРоссияне за сутки убили и ранили более 10 гражданских только в Донецкой области
09:02
Чешские сайты на фоне выборов президента атаковали российские хакеры
08:48
ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов
08:26
В Черном море шторм, повышенная минная опасность
07:55
США, Нидерланды и Япония договорились об ограничениях для производства микросхем в Китае – СМИ
06:50
Силы обороны ударили по 13 районам сосредоточения и двум позициям ПВО врага - сводка
Все новости...