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Россияне днем ударили по Харьковщине: двое погибших

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 15:42
Россияне днем ударили по Харьковщине: двое погибших
Последствия обстрела Харьковщины, фото из telegram олега синегубова

Российские оккупанты 26 января обстреляли Казачью Лопань и Купянск на Харьковщине, попав в жилые дома. В результате обстрела Двуречной погибли двое гражданских.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранения получила 70-летняя женщина". 

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Детали: Кроме того, враг обстрелял Купянск, в результате чего разрушен частный жилой дом.

 

Обновлено в 16:42: Синегубов сообщил, что днем оккупанты также обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина. 

Он добавил, что данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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