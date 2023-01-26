Россияне днем ударили по Харьковщине: двое погибших
Четверг, 26 января 2023, 15:42
Российские оккупанты 26 января обстреляли Казачью Лопань и Купянск на Харьковщине, попав в жилые дома. В результате обстрела Двуречной погибли двое гражданских.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранения получила 70-летняя женщина".
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Детали: Кроме того, враг обстрелял Купянск, в результате чего разрушен частный жилой дом.
Обновлено в 16:42: Синегубов сообщил, что днем оккупанты также обстреляли пгт Двуречная. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина.
Он добавил, что данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
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