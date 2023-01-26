США тиснуть на Туреччину через російські польоти з американськими літаками - ЗМІ

Американські чиновники чинять тиск на Туреччину, щоб припинити польоти російських авіакомпаній на літаках американського виробництва в країну та з неї.

Про це стало відомо видання The Wall Street Journal від чиновників, знайомих з переговорами, повідомляє "Європейська правда".

Минулого місяця високопоставлені чиновники США попередили, що туркам загрожує тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправка і постачання запчастин американським літакам, що літають до Росії і Білорусі, порушуючи введений торік експортний контроль.

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Заступниця міністра торгівлі США Теа Розман Кендлер передала це повідомлення турецьким чиновникам під час свого грудневого візиту до Туреччини, повідомили джерела в урядових колах.

Попередження Туреччині є ключовим тестом на те, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції Росії в довгостроковій перспективі, або чи зможе Москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, підкреслює видання.

Адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, що забороняє Росії використовувати літаки американського виробництва в лютому минулого року у відповідь на повномасштабне вторгення в Україну. Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виробленим у США, або тим, які містять понад 25% американських деталей, літати в Росію або Білорусь без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

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