США давят на Турцию из-за российских полетов с американскими самолетами - СМИ

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы прекратить полеты российских авиакомпаний на самолетах американского производства в страну и из нее.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal от чиновников, знакомых с переговорами, сообщает "Европейская правда".

В прошлом месяце высокопоставленные чиновники США предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и поставка запчастей американским самолетам, летающим в Россию и Беларусь, нарушая введенный в прошлом году экспортный контроль.

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Заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.

Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, или сможет ли Москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, подчеркивает издание.

Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий России использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских деталей, летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

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Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского Союза, которые ограничивают доступ российских самолетов к западному небу.