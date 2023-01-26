Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США давят на Турцию из-за российских полетов с американскими самолетами - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 16:47

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы прекратить полеты российских авиакомпаний на самолетах американского производства в страну и из нее.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal от чиновников, знакомых с переговорами, сообщает "Европейская правда".

В прошлом месяце высокопоставленные чиновники США предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и поставка запчастей американским самолетам, летающим в Россию и Беларусь, нарушая введенный в прошлом году экспортный контроль.

Заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.

Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, или сможет ли Москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, подчеркивает издание.

Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий России использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских деталей, летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского Союза, которые ограничивают доступ российских самолетов к западному небу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАТурциясанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Все новости...
США
Кабмин принял кадровые решения: уволены 4 заместителя министров
Польша рассчитывает получить первые Abrams от США уже весной
Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
11:00
Италия и Франция договорились купить 700 ракет для ЗРК SAMP/T, который готовят Украине - СМИ
10:43
Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году - СМИ
10:29
Под обстрелами были 8 украинских областей в течение суток - ОГА
10:21
"Сейчас не приоритет": в Британии допустили предоставление истребителей после изгнания войск РФ - СМИ
10:15
Что делать при появлении запаха ацентона у детей – объясняют в "Охматдете"
09:58
В Черном море два ракетоносителя с "Калибрами", но на нашей стороне погода - Гуменюк
09:46
Упрощенное ВНО-2023: каким будет тестирование и к чему готовиться поступающим
09:45
ОЗХО обвинила поддерживаемый РФ режим Асада в химатаке в сирийской Думе
09:31
Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов
09:20
Что Одессе дает статус памятки ЮНЕСКО: оценивают активисты-одесситы
Все новости...