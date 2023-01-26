Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США давят на Турцию из-за российских полетов с американскими самолетами - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 15:47

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы прекратить полеты российских авиакомпаний на самолетах американского производства в страну и из нее.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal от чиновников, знакомых с переговорами, сообщает "Европейская правда".

В прошлом месяце высокопоставленные чиновники США предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и поставка запчастей американским самолетам, летающим в Россию и Беларусь, нарушая введенный в прошлом году экспортный контроль.

Реклама:

Заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.

Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, или сможет ли Москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, подчеркивает издание.

Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий России использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских деталей, летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

ВИДЕО ДНЯ

Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского Союза, которые ограничивают доступ российских самолетов к западному небу.

Темы: СШАТурциясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: