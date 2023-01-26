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РФ вдарила ракетою по сільраді на Херсонщині: один загиблий

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 17:12
Наслідки обстрілу сільради на Криворіжжі, фото з telegram Вілкула

Російські окупанти 26 січня завдали ракетного удару по будівлі Кочубеївської сільради на Херсонщині, внаслідок чого загинула одна людина і четверо отримали поранення, у тому числі голова ОТГ.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Під час ракетної атаки окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, вони думали, що там військовий об'єкт. 

Один співробітник, чоловік 1969 року народження, загинув, четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу".

Деталі: Серед постраждалих є голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Вілкул повідомив, що лікарі борються за її життя.

 
 

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що сільрада розташована у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Теми: Херсонська областьракетний ударжертви
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