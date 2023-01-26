РФ вдарила ракетою по сільраді на Херсонщині: один загиблий
Четвер, 26 січня 2023, 16:12
Російські окупанти 26 січня завдали ракетного удару по будівлі Кочубеївської сільради на Херсонщині, внаслідок чого загинула одна людина і четверо отримали поранення, у тому числі голова ОТГ.
Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова: "Під час ракетної атаки окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, вони думали, що там військовий об'єкт.
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Один співробітник, чоловік 1969 року народження, загинув, четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу".
Деталі: Серед постраждалих є голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Вілкул повідомив, що лікарі борються за її життя.
Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що сільрада розташована у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
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