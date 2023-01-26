РФ ударила ракетой по сельсовету на Херсонщине: один погибший
Четверг, 26 января 2023, 17:12
Российские оккупанты 26 января нанесли ракетный удар по зданию Кочубеевского сельсовета на Херсонщине, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе глава ОТГ.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь: "Во время ракетной атаки оккупанты ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, они думали, что там военный объект.
Один сотрудник, мужчина 1969 года рождения, погиб, четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога".
Детали: Среди пострадавших есть председатель ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Вилкул сообщил, что врачи борются за ее жизнь.
Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что сельсовет расположен в Криворожском районе Днепропетровщины.