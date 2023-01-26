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РФ ударила ракетой по сельсовету на Херсонщине: один погибший

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 17:12
Последствия обстрела сельсовета на Криворожье, фото из telegram Вилкула

Российские оккупанты 26 января нанесли ракетный удар по зданию Кочубеевского сельсовета на Херсонщине, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе глава ОТГ.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Во время ракетной атаки оккупанты ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, они думали, что там военный объект. 

Один сотрудник, мужчина 1969 года рождения, погиб, четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога".

Детали: Среди пострадавших есть председатель ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Вилкул сообщил, что врачи борются за ее жизнь. 

 
 

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что сельсовет расположен в Криворожском районе Днепропетровщины.

Темы: Херсонская областьракетный ударжертвы
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