Російські дрони і ракети вбили 11 українців 26 січня - ДСНС

Внаслідок терористичних ракетних атак Росії від початку доби 26 січня в Україні загинули 11 людей, ще 11 постраждали.

Джерело: речник ДСНС України Олександр Хорунжий, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Повідомляється, що станом від 00:00 до 15:00, всього внаслідок ракетних атак та атак дронами виникло 2 пожежі, пошкоджено 35 будівель.

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За даними рятувальників, загинуло 11 людей, ще 11 – постраждало.

Вказано, що наразі понад 100 рятувальників ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів.

Найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і житлових багатоповерхівок — на Київщині.