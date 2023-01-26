Российские дроны и ракеты убили 11 украинцев 26 января - ГСЧС

В результате террористических ракетных атак России с начала суток 26 января в Украине погибли 11 человек, еще 11 пострадали.

Источник: спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Сообщается, что по состоянию от 00:00 до 15:00, всего в результате ракетных атак и атак дронами возникло 2 пожара, повреждено 35 зданий.

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По данным спасателей, погибли 11 человек, еще 11 - пострадали.

Указано, что сейчас более 100 спасателей ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов.

Больше всего повреждено зданий, в частности частных и жилых многоэтажек - в Киевской области.