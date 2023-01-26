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ЄС знайшов, як легально скерувати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 16:43
ЄС знайшов, як легально скерувати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – ЗМІ
Прапор ЄС, фото Getty Images

Юридична служба Ради Європейського Союзу склала план легального використання заморожених на території блоку активів Центробанку Росії – це щонайменше 33,8 мільярда євро – на користь повоєнної відбудови України.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники.

Стверджується, що використання заморожених російських активів юридично здійсненне за умови, що вони не будуть експропрійовані, а також будуть виконані певні умови – зокрема, основна сума активів і відсотки за ними колись будуть повернуті Росії.

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План полягає в тому, щоб як перший крок заморожені активи були об’єднані на європейському або міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Європейська комісія, за даними Bloomberg, більш обережно ставиться до юридичної доцільності використання заморожених активів РФ, а також вказує на загальну складність втілення цього плану. В ЄС також вважають, що будь-який подібний план повинен бути втілений у співпраці з "Групою семи".

Під час дискусії з послами ЄС у середу юристи ЄС пояснили: якщо блок зазнає збитків під час управління російськими активами, компенсація має бути надана з бюджету ЄС або державами-членами.

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Як пише Bloomberg, ця пропозиція є суперечливою, і її обговорення перебуває на "дуже попередній стадії". Посадовці ЄС та деякі країни-члени занепокоєні юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений зокрема щодо використання заморожених активів російського центрального банку.

Читайте також: Більш обережна Європа: чи піде ЄС на створення механізму конфіскації російських активів

Теми: ЄСбанкигроші
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