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ЕС нашел, как легально направить замороженные активы Центробанка РФ в пользу Украины - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 17:43
Флаг ЕС, фото Getty Images

Юридическая служба Совета Европейского Союза составила план легального использования замороженных на территории блока активов Центробанка России - это не менее 33,8 миллиарда евро - в пользу послевоенного восстановления Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники.

Утверждается, что использование замороженных российских активов юридически осуществимо при условии, что они не будут экспроприированы, а также будут выполнены определенные условия - в частности, основная сумма активов и проценты по ним когда-то будут возвращены России.

Утверждается, что использование замороженных российских активов юридически осуществимо при условии, что они не будут экспроприированы, а также будут выполнены определенные условия - в частности, основная сумма активов и проценты по ним когда-то будут возвращены России.

План заключается в том, чтобы в качестве первого шага замороженные активы были объединены на европейском или международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Европейская комиссия, по данным Bloomberg, более осторожно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов РФ, а также указывает на общую сложность воплощения этого плана. В ЕС также считают, что любой подобный план должен быть воплощен в сотрудничестве с "Группой семи".

В Еврокомиссии также опасаются, что сначала нужно установить точную сумму и местонахождение замороженных российских активов. Ведь даже предварительная оценка активов Центробанка РФ в ЕС - около 33,8 миллиарда евро - все еще уточняется.

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Во время дискуссии с послами ЕС в среду юристы ЕС объяснили: если блок понесет убытки при управлении российскими активами, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.

Как пишет Bloomberg, это предложение является противоречивым, и его обсуждение находится на "очень предварительной стадии". Чиновники ЕС и некоторые страны-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, в частности, по использованию замороженных активов российского центрального банка.

Читайте также: Более осторожная Европа: пойдет ли ЕС на создание механизма конфискации российских активов

Темы: ЕСбанкиденьги
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