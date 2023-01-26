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США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 17:01
США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією
Центр "Вагнера", фото Getty Images

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в четвер оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією, а також наклало санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

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Рішення обґрунтовується тим, що "вагнерівці" причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу – серед іншого, в Центральноафриканській Республіці та Малі.

Мінфін США також додав до санкційного переліку низку юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують діяльність ПВК "Вагнера".

Серед іншого, йдеться про російські акціонерні товариства "Терра Тек" і "БАРЛ", китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg – вони надавали "вагнерівцям" космічні й аерознімки для військових операцій в Україні.

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Під обмеження також потрапили особи у Центральноафриканській Республіці – "Офіцерський союз міжнародної безпеки", її директор Алєксандр Іванов та "Sewa Security Services", а також "вагнерівець" Валерій Захаров – та авіакомпанія Kratol Aviation, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Усього санкції стосуються шести фізичних та 12 юридичних осіб, пов’язаних із ПВК "Вагнера" або таких, що сприяють її діяльності.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнера" до торговельного "чорного списку", а наприкінці минулого року наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Теми: СШАВагнер
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