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США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 17:01
США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией
Центр "Вагнера", фото Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в четверг объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией, а также наложило санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией означает замораживание любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

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Решение обосновывается тем, что "вагнеровцы" причастны к серьезной преступной деятельности, в частности массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическому насилию в разных странах мира - среди прочего, в Центральноафриканской Республике и Мали.

Минфин США также добавил в санкционный перечень ряд юридических и физических лиц на разных континентах, которые поддерживают деятельность ЧВК "Вагнера".

Среди прочего, речь идет о российских акционерных обществах "Терра Тек" и "БАРЛ", китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD и ее люксембургском представительстве Spacety Luxembourg - они предоставляли "вагнеровцам" космические и аэроснимки для военных операций в Украине.

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Под ограничения также попали лица в Центральноафриканской Республике - "Офицерский союз международной безопасности", ее директор Александр Иванов и "Sewa Security Services", а также "вагнеровец" Валерий Захаров - и авиакомпания Kratol Aviation, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего санкции касаются шести физических и 12 юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" или способствующих ее деятельности.

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Еще в 2017 году США добавили ЧВК "Вагнера" в торговый "черный список", а в конце прошлого года наложили новые ограничения на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Темы: СШАВагнер
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