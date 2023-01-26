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Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 17:33
Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення – ЗМІ
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїздки до Європи наступного місяця, щоб приурочити її до річниці вторгнення Росії в Україну.

Про це NBC News повідомили три чиновники адміністрації президента США та одна особа, знайома з перебігом переговорів, пише "Європейська правда".

Для візиту розглядаються різні місця, включаючи Польщу, повідомили два джерела.

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Білий дім вивчає, як Байден міг би відзначити річницю війни в Україні, повідомили джерела. За їхніми словами, Байден має на меті використати цей момент, щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої воєнної кампанії Росії і підтвердити солідарність США з українським народом, у той час як конфлікт вступає в нову фазу.

За словами трьох американських чиновників, представники адміністрації Байдена також обговорювали можливість оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні, приуроченого до річниці російського вторгнення.

Остаточних рішень щодо поїздки президента США ще не ухвалено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Теми: БайденЄвропавійнаУкраїна
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