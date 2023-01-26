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Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 18:33
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в следующем месяце, чтобы приурочить ее к годовщине вторжения России в Украину.

Об этом NBC News сообщили три чиновника администрации президента США и один человек, знакомый с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Для визита рассматриваются различные места, включая Польшу, сообщили два источника.

Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине, сообщили источники. По их словам, Байден ставит целью использовать этот момент, чтобы привлечь внимание к стойкости Украины против жестокой военной кампании России и подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время как конфликт вступает в новую фазу.

По словам трех американских чиновников, представители администрации Байдена также обсуждали возможность объявления еще одного крупного пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине российского вторжения.

Окончательных решений относительно поездки президента США еще не принято.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. 

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Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Темы: БайденЕвропавойнаУкраина
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