Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения – СМИ

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в следующем месяце, чтобы приурочить ее к годовщине вторжения России в Украину.

Об этом NBC News сообщили три чиновника администрации президента США и один человек, знакомый с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Для визита рассматриваются различные места, включая Польшу, сообщили два источника.

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Белый дом изучает, как Байден мог бы отметить годовщину войны в Украине, сообщили источники. По их словам, Байден ставит целью использовать этот момент, чтобы привлечь внимание к стойкости Украины против жестокой военной кампании России и подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время как конфликт вступает в новую фазу.

По словам трех американских чиновников, представители администрации Байдена также обсуждали возможность объявления еще одного крупного пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине российского вторжения.

Окончательных решений относительно поездки президента США еще не принято.

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Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.