Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київська чиновниця наварила більше мільйона на закупці генераторів - прокуратура

Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 17:40
Київська чиновниця наварила більше мільйона на закупці генераторів - прокуратура
The Village Україна

Управління освіти Голосіївської райадміністрації Києва підозрюється у привласнені 1,3 млн гривень з бюджету під час закупівлі електрогенераторів для навчальних закладів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Деталі: За даними відомства, прокуратура вже повідомила про відповідну підозру начальниці управління. Статті 191 і 366 Кримінального кодексу - привласнення бюджетних коштів та службове підроблення.

Реклама:

Слідство з'ясувало, що управління освіти на тендері уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.

При цьому посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з даними на сайті Голосіївської РДА, управлінням освіти в районі керує Галина Полторак.

 

Теми: Київенергетикакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: