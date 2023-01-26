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Київська чиновниця наварила більше мільйона на закупці генераторів - прокуратура

Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 18:40
The Village Україна

Управління освіти Голосіївської райадміністрації Києва підозрюється у привласнені 1,3 млн гривень з бюджету під час закупівлі електрогенераторів для навчальних закладів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Деталі: За даними відомства, прокуратура вже повідомила про відповідну підозру начальниці управління. Статті 191 і 366 Кримінального кодексу - привласнення бюджетних коштів та службове підроблення.

Слідство з'ясувало, що управління освіти на тендері уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.

При цьому посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Згідно з даними на сайті Голосіївської РДА, управлінням освіти в районі керує Галина Полторак.

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Теми: Київенергетикакримінал
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