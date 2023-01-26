Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевская чиновница наварила более миллиона на закупке генераторов - прокуратура

Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 17:40
Киевская чиновница наварила более миллиона на закупке генераторов - прокуратура
The Village Україна

Управление образования Голосеевской райадминистрации Киева подозревается в присвоении 1,3 млн гривен из бюджета при закупке электрогенераторов для учебных заведений.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: По данным ведомства, прокуратура уже сообщила о соответствующем подозрении начальнице управления. Статьи 191 и 366 Уголовного кодекса - присвоение бюджетных средств и служебный подлог.

Реклама:

Следствие выяснило, что управление образования на тендере заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия 17 учебных заведений Голосеевского района с ожидаемой стоимостью более 3,7 млн гривен.

При этом чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, который предложил цены значительно выше рыночных, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 млн гривен.

Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно данным на сайте Голосеевской РГА, управлением образования в районе руководит Галина Полторак.

 

Темы: Киевэнергетикакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: