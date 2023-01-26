Киевская чиновница наварила более миллиона на закупке генераторов - прокуратура

Управление образования Голосеевской райадминистрации Киева подозревается в присвоении 1,3 млн гривен из бюджета при закупке электрогенераторов для учебных заведений.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: По данным ведомства, прокуратура уже сообщила о соответствующем подозрении начальнице управления. Статьи 191 и 366 Уголовного кодекса - присвоение бюджетных средств и служебный подлог.

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Следствие выяснило, что управление образования на тендере заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия 17 учебных заведений Голосеевского района с ожидаемой стоимостью более 3,7 млн гривен.

При этом чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, который предложил цены значительно выше рыночных, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 млн гривен.

Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

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Согласно данным на сайте Голосеевской РГА, управлением образования в районе руководит Галина Полторак.