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Розвідка опублікувала розмову окупантів про дезертирів під Бєлгородом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 17:50
Розвідка опублікувала розмову окупантів про дезертирів під Бєлгородом
ЕМБЛЕМА ГУР, ФЕЙСБУК РОЗВІДКИ

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів про дезертирів неподалік російського Бєлгорода та покарання для них.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Пряма мова: 

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– У мене заводили новеньких під... які по бетонці йдуть... близько біля посадки Бєлгорода. Вони ось звідти з*бались, не хочуть виконувати бойове завдання. Позиції не втрачено, у жодному разі, заведені люди інші, "карандашики" (солдати - ред.). Все. Позицію відновлено. Усі. Сидять. Що мені ось із ними робити? Вони не хочуть ні в яку.

Я як думаю? Скласти їм бойовий наказ завтра на ранок, записати на відео, що вони відмовляються виконувати, зброю забрати і відправити до вас там.

Я думаю, буде військова поліція, трибунал. У нас ця справа відновилася.

ВІДЕО ДНЯ

– Так-так "карандашики" будуть. Завтра вже 10 тобі привезуть. Люди ще будуть. Потихеньку будемо підвозити. А цих – нах*й. Якщо сам не хочеш із ними морочитися – шефу кудись відвантажуй. Їх за всією суворістю тут оформимо.

Теми: розвідкаРосіяармія
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