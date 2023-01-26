Разведка опубликовала разговор оккупантов о дезертирах под Белгородом

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупантов о дезертирах неподалеку от российского Белгорода и наказании для них.

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь:

Реклама:

– У меня заводили новеньких под… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда сь*бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (солдаты - ред.). Все. Позиция восстановлена. Все. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую.

Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео, что они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам там.

Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось.

ВИДЕО ДНЯ

– Да-да карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – нах*й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим.