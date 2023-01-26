Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка опубликовала разговор оккупантов о дезертирах под Белгородом

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 18:50
ЭМБЛЕМА ГУР, ФЕЙСБУК РАЗВЕДКИ

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупантов о дезертирах неподалеку от российского Белгорода и наказании для них.

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: 

– У меня заводили новеньких под… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда сь*бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (солдаты - ред.). Все. Позиция восстановлена. Все. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую.

Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео, что они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам там.

Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось.

– Да-да карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – нах*й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: разведкаРосcияармия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Все новости...
разведка
РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, нам нужны ракеты большей дальности – ГУР
Британская разведка: боеспособность подготовленных в Беларуси российских сил будет ограниченной
"Если мы достигаем Энгельса, то достигнем и Кремля": в ГУР объяснили ПВО для Путина
Последние новости
13:17
фотоПограничники задержали уклониста, который притворялся женщиной
13:04
УЗ завершила формальности по отсрочке на 2 года погашения евробондов
12:50
фотоДепутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
12:34
Как не потерять статус временной защиты в Польше при пересечении границы – объясняют пограничники
12:28
Рыночная стоимость Intel упала на рекордные $8 млрд
12:02
В США утвердили препарат против редкого типа рака крови
11:59
Ни Украина, ни Россия не достигнут в войне "абсолютной победы" - RAND
11:39
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, самая сложная ситуация в Одесской области – "Укрэнерго"
11:30
видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube
11:12
"Нафтогаз" снова с наблюдательным советом, новые факты по делу Коболева: итоги недели для ГП
Все новости...