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Разведка опубликовала разговор оккупантов о дезертирах под Белгородом

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 17:50
Разведка опубликовала разговор оккупантов о дезертирах под Белгородом
ЭМБЛЕМА ГУР, ФЕЙСБУК РАЗВЕДКИ

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупантов о дезертирах неподалеку от российского Белгорода и наказании для них.

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: 

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– У меня заводили новеньких под… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда сь*бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (солдаты - ред.). Все. Позиция восстановлена. Все. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую.

Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео, что они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам там.

Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось.

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– Да-да карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – нах*й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим.

Темы: разведкаРосcияармия
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