Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Німеччини вибачилося перед африканцями за емодзі з леопардом у твіті про Лаврова

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 19:03

У четвер МЗС Німеччини вибачилося за те, що використало емодзі з леопардом у своєму твіті на адресу міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, чим образило деяких африканців.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

Міністерство закордонних справ Німеччини висміяло головного дипломата Росії під час його турне Африкою, написавши у твіттері, що він прибув на континент не у пошуках леопардів, а щоб спробувати виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Цей твіт і емодзі у вигляді леопарда у офіційному акаунті МЗС Німеччини  обігрували рішення Берліна відправити кілька своїх новітніх танків Leopard 2 в Україну, щоб допомогти її військовим у боротьбі з російськими військами.

Але жарт викликав обурливу реакцію серед деяких африканців.

Представниця Африканського Союзу образилася через те, що, за її словами, континент зображують лише як місце проживання диких тварин. 

Ебба Калондо, прессекретарка голови Африканського Союзу, запитала у Твіттері у відповідь на допис німецького уряду, чи є Африка, її люди і дика природа "для вас просто жартом?".

ВІДЕО ДНЯ

"Зовнішня політика - це не жарт, і її не можна використовувати для заробляння дешевих геополітичних балів, ілюструючи цілий континент колоніальними образами", - зауважила Калондо.

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося і заявило, що твіт не мав на меті когось образити, а радше "викрити брехню, яку Росія використовує для виправдання своєї імперіалістичної агресивної війни проти України".

Цього тижня Лавров відвідав ПАР, Есватіні, Анголу та Еритрею, де повторив свої заяви про те, що США та їхні західні союзники використовують Україну як інструмент у "гібридній війні" проти Росії.

Багато африканських країн все ще мають історичні зв'язки з Москвою. 

ПАР була однією з кількох країн, які утрималися під час голосування в ООН минулого року, засуджуючи вторгнення Росії в Україну. Еритрея проголосувала проти резолюції разом з Росією, Білоруссю, Північною Кореєю та Сирією.

Теми: НімеччинатанкиАфрикаЛавров
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео"Українська правда" запустила новий формат на YouTube

Розвідка Британії: На Новий рік у Макіївці було знищено понад 300 окупантів

ISW повідомив імовірні напрямки нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримує поставки Києву танків, але не винищувачів
Німеччина обіцяє поставити Україні танки Leopard до кінця березня
Німецька батарея Patriot прибула до Польщі
Останні новини
13:32
Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України
13:17
фотоПрикордонники затримали ухилянта, який прикидався жінкою
13:04
УЗ завершила формальності щодо відтермінування на 2 роки погашення євробондів
12:50
фотоДепутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
12:34
Як не втратити статус тимчасового захисту в Польщі при перетині кордону – пояснюють прикордонники
12:28
Ринкова вартість Intel впала на рекордні $8 млрд
12:02
У США затвердили препарат проти рідкісного типу раку крові
11:59
Ані Україна, ані Росія не досягнуть у війні "абсолютної перемоги" – RAND
11:39
В енергосистемі зберігається значний дефіцит, найскладніша ситуація на Одещині – "Укренерго"
11:30
відео"Українська правда" запустила новий формат на YouTube
Усі новини...