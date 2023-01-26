МЗС Німеччини вибачилося перед африканцями за емодзі з леопардом у твіті про Лаврова

У четвер МЗС Німеччини вибачилося за те, що використало емодзі з леопардом у своєму твіті на адресу міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, чим образило деяких африканців.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

Міністерство закордонних справ Німеччини висміяло головного дипломата Росії під час його турне Африкою, написавши у твіттері, що він прибув на континент не у пошуках леопардів, а щоб спробувати виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Цей твіт і емодзі у вигляді леопарда у офіційному акаунті МЗС Німеччини обігрували рішення Берліна відправити кілька своїх новітніх танків Leopard 2 в Україну, щоб допомогти її військовим у боротьбі з російськими військами.

Але жарт викликав обурливу реакцію серед деяких африканців.

Представниця Африканського Союзу образилася через те, що, за її словами, континент зображують лише як місце проживання диких тварин.

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Ебба Калондо, прессекретарка голови Африканського Союзу, запитала у Твіттері у відповідь на допис німецького уряду, чи є Африка, її люди і дика природа "для вас просто жартом?".

"Зовнішня політика - це не жарт, і її не можна використовувати для заробляння дешевих геополітичних балів, ілюструючи цілий континент колоніальними образами", - зауважила Калондо.

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося і заявило, що твіт не мав на меті когось образити, а радше "викрити брехню, яку Росія використовує для виправдання своєї імперіалістичної агресивної війни проти України".

Цього тижня Лавров відвідав ПАР, Есватіні, Анголу та Еритрею, де повторив свої заяви про те, що США та їхні західні союзники використовують Україну як інструмент у "гібридній війні" проти Росії.

Багато африканських країн все ще мають історичні зв'язки з Москвою.

ПАР була однією з кількох країн, які утрималися під час голосування в ООН минулого року, засуджуючи вторгнення Росії в Україну. Еритрея проголосувала проти резолюції разом з Росією, Білоруссю, Північною Кореєю та Сирією.