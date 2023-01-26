МИД Германии извинился перед африканцами за эмодзи с леопардом в твите о Лаврове

В четверг МИД Германии извинился за то, что использовал эмодзи с леопардом в своем твите в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чем оскорбил некоторых африканцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Министерство иностранных дел Германии высмеяло главного дипломата России во время его турне по Африке, написав в твиттере, что он прибыл на континент не в поисках леопардов, а чтобы попытаться оправдать полномасштабное вторжение России в Украину.

Этот твит и эмодзи в виде леопарда в официальном аккаунте МИД Германии обыгрывали решение Берлина отправить несколько своих новейших танков Leopard 2 в Украину, чтобы помочь ее военным в борьбе с российскими войсками.

Но шутка вызвала возмутительную реакцию среди некоторых африканцев.

Представительница Африканского Союза обиделась из-за того, что, по ее словам, континент изображают только как место обитания диких животных.

Эбба Калондо, пресс-секретарь председателя Африканского Союза, спросила в Твиттере в ответ на сообщение немецкого правительства, является ли Африка, ее люди и дикая природа "для вас просто шуткой?".

ВИДЕО ДНЯ

"Внешняя политика - это не шутка, и ее нельзя использовать для зарабатывания дешевых геополитических баллов, иллюстрируя целый континент колониальными образами", - отметила Калондо.

Министерство иностранных дел Германии извинилось и заявило, что твит не имел целью кого-то обидеть, а скорее "разоблачить ложь, которую Россия использует для оправдания своей империалистической агрессивной войны против Украины".

На этой неделе Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, где повторил свои заявления о том, что США и их западные союзники используют Украину как инструмент в "гибридной войне" против России.

Многие африканские страны все еще имеют исторические связи с Москвой.

ЮАР была одной из нескольких стран, которые воздержались во время голосования в ООН в прошлом году, осуждая вторжение России в Украину. Эритрея проголосовала против резолюции вместе с Россией, Беларусью, Северной Кореей и Сирией.