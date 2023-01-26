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Нуланд: Санкції проти РФ можуть бути послаблені, якщо вона вийде з України

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 18:41
Нуланд: Санкції проти РФ можуть бути послаблені, якщо вона вийде з України
вікторія нуланд, Getty Images

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд вважає, що можливою умовою пом’якшення деяких запроваджених проти Росії санкцій є виведення нею військ із усієї України та серйозне ставлення до переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Нуланд заявила на слуханнях із питань протидії російській агресії в Сенаті в четвер.

"У контексті рішення Росії вести серйозні переговори і вивести свої війська з України та повернути території, я, безумовно, підтримала б це (пом’якшення санкцій). Думаю, що державний секретар США Блінкен зробив би те ж саме", – сказала вона.

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Нуланд відповідала на питання сенатора Ренда Пола (детальніше про нього "ЄвроПравда" писала тут), який запропонував укласти між США й Росією домовленість про взаємне зняття санкцій із російських та американських законодавців.

Пол стверджував, що санкції проти російських депутатів накладені через те, що вони мають "певні переконання" (йдеться про підтримку анексії територій України та агресивної війни), і це ускладнює здійснення діалогу та "законодавчого обміну".

"Я б сказав, що якщо США не зацікавлені в тому, щоб були розмови з росіянами, ми повинні уважно подивитися, що можна зробити, щоб сприяти цьому", – вважає сенатор.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що Сполучені Штати досі вказують на те, що Росія не відмовляється від намірів захопити всю Україну та не ставиться серйозно до переговорів або будь-яких інших кроків на шляху до деескалації.

Наприкінці грудня 2022 року президент Джо Байден висловив переконання, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним.

Теми: ЄСРосіясанкціївійна
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