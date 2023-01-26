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Нуланд: Санкции против РФ могут быть ослаблены, если она выйдет из Украины

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 18:41
Нуланд: Санкции против РФ могут быть ослаблены, если она выйдет из Украины
виктория нуланд, Getty Images

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что возможным условием смягчения некоторых введенных против России санкций является вывод ею войск со всей Украины и серьезное отношение к переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", такое Нуланд заявила на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате в четверг.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это (смягчение санкций). Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же самое", - сказала она.

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Нуланд отвечала на вопрос сенатора Рэнда Пола (подробнее о нем "ЕвроПравда" писала здесь), который предложил заключить между США и Россией договоренность о взаимном снятии санкций с российских и американских законодателей.

Пол утверждал, что санкции против российских депутатов наложены из-за того, что они имеют "определенные убеждения" (речь идет о поддержке аннексии территорий Украины и агрессивной войны), и это затрудняет осуществление диалога и "законодательного обмена".

"Я бы сказал, что если США не заинтересованы в том, чтобы были разговоры с россиянами, мы должны внимательно посмотреть, что можно сделать, чтобы способствовать этому", - считает сенатор.

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Отметим, что Соединенные Штаты до сих пор указывают на то, что Россия не отказывается от намерений захватить всю Украину и не относится серьезно к переговорам или любым другим шагам на пути к деэскалации.

В конце декабря 2022 года президент Джо Байден выразил убеждение, что война Украины и России не обойдется без переговоров с Путиным.

Темы: ЕСРосcиясанкциивойна
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