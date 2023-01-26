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Нуланд: Санкции против РФ могут быть ослаблены, если она выйдет из Украины

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 19:41
виктория нуланд, Getty Images

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что возможным условием смягчения некоторых введенных против России санкций является вывод ею войск со всей Украины и серьезное отношение к переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", такое Нуланд заявила на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате в четверг.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это (смягчение санкций). Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же самое", - сказала она.

Нуланд отвечала на вопрос сенатора Рэнда Пола (подробнее о нем "ЕвроПравда" писала здесь), который предложил заключить между США и Россией договоренность о взаимном снятии санкций с российских и американских законодателей.

Пол утверждал, что санкции против российских депутатов наложены из-за того, что они имеют "определенные убеждения" (речь идет о поддержке аннексии территорий Украины и агрессивной войны), и это затрудняет осуществление диалога и "законодательного обмена".

"Я бы сказал, что если США не заинтересованы в том, чтобы были разговоры с россиянами, мы должны внимательно посмотреть, что можно сделать, чтобы способствовать этому", - считает сенатор.

Отметим, что Соединенные Штаты до сих пор указывают на то, что Россия не отказывается от намерений захватить всю Украину и не относится серьезно к переговорам или любым другим шагам на пути к деэскалации.

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В конце декабря 2022 года президент Джо Байден выразил убеждение, что война Украины и России не обойдется без переговоров с Путиным.

Темы: ЕСРосcиясанкциивойна
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