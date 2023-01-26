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Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 19:04

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу у четвер оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала Ананд.

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За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії".

"Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.

Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Теми: танкиКанадаУкраїна
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