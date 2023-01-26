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Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 19:04

Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в четверг объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным Силам Украины в их героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации", - сказала Ананд.

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По ее словам, Leopard 2 позволят Украине "освободить еще больше территорий и защитить людей от грубой российской агрессии".

"Эти танки готовы к бою и будут переданы в течение ближайших недель. Мы также развернем определенное количество военнослужащих Вооруженных сил Канады для обучения украинских солдат необходимым навыкам с этой техникой в процессе координации с союзниками", - уточнила руководительница канадского Минобороны.

Объясняя журналистам решение передать только четыре единицы техники, Ананд отметила, что у Канады на вооружении находятся 82 танка Leopard 2, не уточнив, сколько из них готовы к боевому применению.

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Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Темы: танкиКанадаУкраина
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