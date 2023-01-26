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Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 20:04

Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в четверг объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным Силам Украины в их героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации", - сказала Ананд.

По ее словам, Leopard 2 позволят Украине "освободить еще больше территорий и защитить людей от грубой российской агрессии".

"Эти танки готовы к бою и будут переданы в течение ближайших недель. Мы также развернем определенное количество военнослужащих Вооруженных сил Канады для обучения украинских солдат необходимым навыкам с этой техникой в процессе координации с союзниками", - уточнила руководительница канадского Минобороны.

Объясняя журналистам решение передать только четыре единицы техники, Ананд отметила, что у Канады на вооружении находятся 82 танка Leopard 2, не уточнив, сколько из них готовы к боевому применению.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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Президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Темы: танкиКанадаУкраина
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