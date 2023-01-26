Окупанти шукають українських патріотів на Херсонщині і облаштували катівню – Генштаб
На окупованій частині Херсонської області окупанти розшукують патріотів України і кидають їх у катівню, а в окупованому Сімферополі (Крим) скорочують працівників у бюджетних установах.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Дослівно: "Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів.
А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України".
Деталі: Крім того, в тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%.
Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.