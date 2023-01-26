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Окупанти шукають українських патріотів на Херсонщині і облаштували катівню – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 20:24

На окупованій частині Херсонської області окупанти розшукують патріотів України і кидають їх у катівню, а в окупованому Сімферополі (Крим) скорочують працівників у бюджетних установах.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Дослівно: "Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. 

А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України".

Деталі: Крім того, в тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. 

Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Теми: окупаціяХерсонська областьКримГенштаб
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