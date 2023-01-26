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Оккупанты ищут украинских патриотов на Херсонщине и обустроили пыточную – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 20:24

На оккупированной части Херсонской области оккупанты разыскивают патриотов Украины и бросают их в камеры пыток, а в оккупированном Симферополе (Крым) сокращают работников в бюджетных учреждениях.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "Продолжаются контрразведывательные мероприятия в отдельных временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. 

А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области, российские захватчики обустроили пыточную. В нее можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины".

Детали: Кроме того, во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения, под предлогом реформирования, получили указание о штатном сокращении работников на 10%. 

Также известно, что списки лиц, попавших под "оптимизацию", должны быть составлены уже до 1 февраля этого года.

Темы: оккупацияХерсонская областьКрымГенштаб
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