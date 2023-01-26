Франція ще не ухвалила рішення щодо Leclerc, але допоможе з ППО - глава МЗС

Франція наразі не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.

Про це під час візиту до Одеси у четвер заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".

"Як вам відомо, президент республіки Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. На цей момент сказати, що ніякого рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - сказала вона, відповідаючи на питання щодо потенційної передачі Україні важких танків Leclerc.

"Наше спілкування з українською владою щодо потреб України у плані оборони має постійний і неперервний характер. На свідчення цьому ми з міністром приділили цьому аспекту чималу частину нашої розмови", - додала вона.

Колонна окремо зазначила, що наразі пріоритетом для України залишається набуття додаткових засобів ППО.

"Про це, зокрема, казав вчора міністр оборони України. Я гадаю що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", - сказала міністр.

Прем'єр-міністр країни Елізабет Борн 25 січня заявила, що Франція продовжує вивчати можливість відправлення своїх важких танків Leclerc в Україну.

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резидент Франції Еммануель Макрон виклав умови надання важких танків Україні у вихідні, заявивши в неділю, що наразі нічого "не виключено".