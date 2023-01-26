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Франция еще не приняла решение по Leclerc, но поможет с ПВО - глава МИД

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 19:38

Франция пока не приняла решение о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.

Об этом во время визита в Одессу в четверг заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, пишет "Европейская правда".

"Как вам известно, президент республики Эммануэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос. На данный момент сказать, что никакого решения еще не было принято. Но ни одно решение не является невозможным", - сказала она, отвечая на вопрос о потенциальной передаче Украине тяжелых танков Leclerc.

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"Наше общение с украинскими властями относительно потребностей Украины в плане обороны имеет постоянный и непрерывный характер. В свидетельство этому мы с министром уделили этому аспекту немалую часть нашего разговора", - добавила она.

Колонна отдельно отметила, что сейчас приоритетом для Украины остается приобретение дополнительных средств ПВО. 

"Об этом, в частности, говорил вчера министр обороны Украины. Я думаю, что мы со своей стороны предоставим ответ на эту просьбу", - сказала министр.

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Премьер-министр страны Элизабет Борн 25 января заявила, что Франция продолжает изучать возможность отправки своих тяжелых танков Leclerc в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил условия предоставления тяжелых танков Украине в выходные, заявив в воскресенье, что пока ничего "не исключено".

Темы: танкиФранцияПВОУкраина
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