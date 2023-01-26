Франція виділить 3 млн євро на місію МАГАТЕ і безпеку українських АЕС

Франція виділить 3 млн євро на розгортання місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українських АЕС і забезпечення безпеки на ядерних об'єктах.

Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Одеси в четвер, пише "Європейська правда".

"Нас дуже турбує питання ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів. МАГАТЕ нещодавно відвідало Україну, щоб забезпечити присутність своїх експертів на всіх українських АЕС", - сказала вона.

Міністр наголосила, що це дуже важливий крок для забезпечення ядерної безпеки.

"Я в цьому контексті оголошую, що Франція оголошує спеціальний внесок - 3 млн євро на розгортання цієї місії експертів і на забезпечення ядерної безпеки АЕС", - заявила Колонна.

У середині січня МАГАТЕ заявило, що розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває. Загалом кількість експертів агентства в Україні зросте до 11-12.

Колонна також повідомила, що Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію, необхідну для збирання доказів злочинів РФ.