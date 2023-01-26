Франция выделит 3 млн евро на миссию МАГАТЭ и безопасность украинских АЭС

Франция выделит 3 млн евро на развертывание миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских АЭС и обеспечение безопасности на ядерных объектах.

Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Одессу в четверг, пишет "Европейская правда".

"Нас очень беспокоит вопрос ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов. МАГАТЭ недавно посетило Украину, чтобы обеспечить присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС", - сказала она.

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Министр подчеркнула, что это очень важный шаг для обеспечения ядерной безопасности.

"Я в этом контексте объявляю, что Франция объявляет специальный взнос - 3 млн евро на развертывание этой миссии экспертов и на обеспечение ядерной безопасности АЭС", - заявила Колонна.

В середине января МАГАТЭ заявило, что расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны. В целом количество экспертов агентства в Украине возрастет до 11-12.

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Колонна также сообщила, что Франция в апреле передаст Украине вторую ДНК-лабораторию, необходимую для сбора доказательств преступлений РФ.