Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция выделит 3 млн евро на миссию МАГАТЭ и безопасность украинских АЭС

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 21:33

Франция выделит 3 млн евро на развертывание миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских АЭС и обеспечение безопасности на ядерных объектах.

Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Одессу в четверг, пишет "Европейская правда".

"Нас очень беспокоит вопрос ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов. МАГАТЭ недавно посетило Украину, чтобы обеспечить присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС", - сказала она.

Министр подчеркнула, что это очень важный шаг для обеспечения ядерной безопасности.

"Я в этом контексте объявляю, что Франция объявляет специальный взнос - 3 млн евро на развертывание этой миссии экспертов и на обеспечение ядерной безопасности АЭС", - заявила Колонна.

В середине января МАГАТЭ заявило, что расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны. В целом количество экспертов агентства в Украине возрастет до 11-12.

Колонна также сообщила, что Франция в апреле передаст Украине вторую ДНК-лабораторию, необходимую для сбора доказательств преступлений РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранцияденьгиАЭСМАГАТЭ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых

В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство

Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Все новости...
Франция
Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине ЗРК SAMP/T - Reuters
Переговоры глав МИД Украины и Франции прошли в хранилище Одесской оперы из-за атаки РФ
Франция еще не приняла решение по Leclerc, но поможет с ПВО - глава МИД
Последние новости
16:23
Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями беспилотников
16:11
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - СМИ
15:56
видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых
15:38
Глава МИД Финляндии намекнул на причастность России к срыву вступления Швеции в НАТО
15:22
В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство
15:15
Из-за войны посевные площади уменьшились на 25%
15:07
Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове" - движение "Честно"
14:54
фотоСБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
14:40
В Германии и Испании напали на объекты дипмиссий Италии
14:26
видеоПограничники показали, как "отправили на орбиту" российский склад с БК
Все новости...