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Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні ЗРК SAMP/T – Reuters

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 21:38

Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в четвер два дипломатичних джерела агентству Reuters.

Київ звернувся до західних союзників з проханням надати більше систем протиповітряної оборони і, зокрема, у листопаді попросив надати йому ЗРК SAMP/T, відомий під назвою Mamba.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в п'ятницю вирушить до Італії, де зустрінеться зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Обидві сторони прагнуть досягти прогресу у переговорах щодо SAMP/T.

"Ми завершуємо переговори з італійцями. Вже не дуже довго", - повідомило французьке дипломатичне джерело.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

"Політичне рішення прийнято. Зараз лише завершуються технічні деталі, оскільки це складна система", - сказав другий дипломат.

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Він додав, що, як очікується, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні офіційно оприлюднять це рішення. 

Третій чиновник сказав, що технічні переговори тривають.

Раніше Париж вже постачав Україні зенітні ракетні комплекси Mistral, а також зенітні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення низьколітаючих ракет і літаків.

У четвер під час візиту в Одесу глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Париж наразі не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.

Теми: зброядопомога УкраїніФранціяІталія
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