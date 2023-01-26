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Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине ЗРК SAMP/T - Reuters

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 20:38

Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в четверг два дипломатических источника агентству Reuters.

Киев обратился к западным союзникам с просьбой предоставить больше систем противовоздушной обороны и, в частности, в ноябре попросил предоставить ему ЗРК SAMP/T, известный под названием Mamba.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в пятницу отправится в Италию, где встретится со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Обе стороны стремятся достичь прогресса в переговорах по SAMP/T.

"Мы завершаем переговоры с итальянцами. Уже не очень долго", - сообщил французский дипломатический источник.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

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"Политическое решение принято. Сейчас лишь завершаются технические детали, поскольку это сложная система", - сказал второй дипломат.

Он добавил, что, как ожидается, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони официально обнародуют это решение. 

Третий чиновник сказал, что технические переговоры продолжаются.

Ранее Париж уже поставлял Украине зенитные ракетные комплексы Mistral, а также зенитные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата низколетящих ракет и самолетов.

В четверг во время визита в Одессу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж пока не принял решение о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО.

Темы: оружиепомощь УкраинеФранцияИталия
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