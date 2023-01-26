"Шибки тремтять": експерти МАГАТЕ усе частіше чують вибухи поблизу ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, присутні на Запорізькій атомній електростанції, повідомляють, що за межами об'єкта відбуваються потужні вибухи, які свідчать про військові дії поблизу ЗАЕС.

Джерело: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, сайт цієї організації

Дослівно: "Протягом останніх днів і тижнів команда МАГАТЕ з ядерної та фізичної ядерної безпеки на станції майже щодня повідомляє про такі події до штаб-квартири у Відні. Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на деякій відстані від найбільшої в Європі атомної електростанції (ЗАЕС – ред.), у той час як інші, здається, набагато ближче до самого об'єкту.

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Вчора близько 10 години ранку за місцевим часом пролунало 8 сильних вибухів, від яких завібрували вікна в офісах АЕС, а сьогодні їх було чутно ще більше".

Деталі: Гроссі заявив, що ці ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС ще раз підкреслили життєву важливість якнайшвидшого узгодження та впровадження Зони захисту ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо цього майданчика.

За його словами, така зона допоможе захистити ЗАЕС, гарантуючи, що вона не стане мішенню, а також не буде використана для атак із території станції.