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"Стекла дрожат": эксперты МАГАТЭ все чаще слышат взрывы вблизи ЗАЭС

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 20:57
Стекла дрожат: эксперты МАГАТЭ все чаще слышат взрывы вблизи ЗАЭС
МАГАТЕ, фото из Twitter IAEA

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской атомной электростанции, сообщают, что за пределами объекта происходят мощные взрывы, которые свидетельствуют о военных действиях вблизи ЗАЭС.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сайт этой организации

Дословно: "В течение последних дней и недель команда МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности на станции почти ежедневно сообщает о таких событиях в штаб-квартиру в Вене. Некоторые взрывы, очевидно, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (ЗАЭС – ред.), в то время как другие, кажется, гораздо ближе к самому объекту. 

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Вчера около 10 часов утра по местному времени прозвучало 8 сильных взрывов, от которых завибрировали окна в офисах АЭС, а сегодня их было слышно еще больше".

Детали: Гросси заявил, что эти признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркнули жизненную важность скорейшего согласования и внедрения Зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности вокруг этой площадки.

По его словам, такая зона поможет защитить ЗАЭС, гарантируя, что она не станет мишенью, а также не будет использована для атак с территории станции.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭвойна
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