"Стекла дрожат": эксперты МАГАТЭ все чаще слышат взрывы вблизи ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской атомной электростанции, сообщают, что за пределами объекта происходят мощные взрывы, которые свидетельствуют о военных действиях вблизи ЗАЭС.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сайт этой организации

Дословно: "В течение последних дней и недель команда МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности на станции почти ежедневно сообщает о таких событиях в штаб-квартиру в Вене. Некоторые взрывы, очевидно, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (ЗАЭС – ред.), в то время как другие, кажется, гораздо ближе к самому объекту.

Вчера около 10 часов утра по местному времени прозвучало 8 сильных взрывов, от которых завибрировали окна в офисах АЭС, а сегодня их было слышно еще больше".

Детали: Гросси заявил, что эти признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркнули жизненную важность скорейшего согласования и внедрения Зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности вокруг этой площадки.

По его словам, такая зона поможет защитить ЗАЭС, гарантируя, что она не станет мишенью, а также не будет использована для атак с территории станции.