Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Стекла дрожат": эксперты МАГАТЭ все чаще слышат взрывы вблизи ЗАЭС

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 21:57
МАГАТЕ, фото из Twitter IAEA

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской атомной электростанции, сообщают, что за пределами объекта происходят мощные взрывы, которые свидетельствуют о военных действиях вблизи ЗАЭС.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сайт этой организации

Дословно: "В течение последних дней и недель команда МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности на станции почти ежедневно сообщает о таких событиях в штаб-квартиру в Вене. Некоторые взрывы, очевидно, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (ЗАЭС – ред.), в то время как другие, кажется, гораздо ближе к самому объекту. 

Вчера около 10 часов утра по местному времени прозвучало 8 сильных взрывов, от которых завибрировали окна в офисах АЭС, а сегодня их было слышно еще больше".

Детали: Гросси заявил, что эти признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркнули жизненную важность скорейшего согласования и внедрения Зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности вокруг этой площадки.

По его словам, такая зона поможет защитить ЗАЭС, гарантируя, что она не станет мишенью, а также не будет использована для атак с территории станции.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых

В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство

Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Все новости...
ЗАЭС
Из-за оккупантов на ЗАЭС не работает тренажер, на котором должен отрабатывать навыки персонал
Оккупанты не могут запустить в работу ни одного энергоблока ЗАЭС – "Энергоатом"
Зеленский и Гросси обсудили усиление безопасности ядерной инфраструктуры
Последние новости
16:44
Климатические активисты заблокировали ключевую трассу в Гаагу
16:27
Экс-генерал НАТО выиграет выборы президента Чехии у миллиардера-популиста - прогноз
16:23
Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников
16:11
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - СМИ
15:56
видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых
15:38
Глава МИД Финляндии намекнул на причастность России к срыву вступления Швеции в НАТО
15:22
В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство
15:15
Из-за войны посевные площади уменьшились на 25%
15:07
Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове" - движение "Честно"
14:54
фотоСБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
Все новости...