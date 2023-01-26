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Києву і Дніпропетровщині обмежили енергопостачання на 27 січня – Yasno

Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 21:02
Києву і Дніпропетровщині обмежили енергопостачання на 27 січня – Yasno
Getty Images

Києву на п'ятницю виділили 991 МВт вдень і 663 МВт вночі, Дніпру і області - 1200 МВт вдень і 1208 МВт вночі.

Джерело: генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "На завтра маємо обмеження для Києва 991 МВт вдень і 663 вночі. Для Дніпра і області обмеження становитимуть 1200 МВт вдень і 1208 вночі".

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Деталі: 991 МВт покриє трохи більше 60% потреб столиці на день.

За словами Коваленка, після масованого ракетного удару росіян 26 січня є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині.

Він додав, що зараз енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

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Теми: енергетикаКиївДніпропетровська область
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