Києву і Дніпропетровщині обмежили енергопостачання на 27 січня – Yasno
Четвер, 26 січня 2023, 22:02
Києву на п'ятницю виділили 991 МВт вдень і 663 МВт вночі, Дніпру і області - 1200 МВт вдень і 1208 МВт вночі.
Джерело: генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook
Пряма мова: "На завтра маємо обмеження для Києва 991 МВт вдень і 663 вночі. Для Дніпра і області обмеження становитимуть 1200 МВт вдень і 1208 вночі".
Деталі: 991 МВт покриє трохи більше 60% потреб столиці на день.
За словами Коваленка, після масованого ракетного удару росіян 26 січня є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині.
Він додав, що зараз енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.