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Киеву и Днепропетровщине ограничили энергоснабжение на 27 января – Yasno

Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 22:02
Getty Images

Киеву на пятницу выделили 991 МВт днем и 663 МВт ночью, Днепру и области - 1200 МВт днем и 1208 МВт ночью.

Источник: генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "На завтра имеем ограничения для Киева 991 МВт днем и 663 ночью. Для Днепра и области ограничения составят 1200 МВт днем и 1208 ночью".

Детали: 991 МВт покроет чуть более 60% потребностей столицы в день.

По словам Коваленко, после массированного ракетного удара россиян 26 января есть разрушения энергетической инфраструктуры как минимум на Киевщине и Днепропетровщине.

Он добавил, что сейчас энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Темы: энергетикаКиевДнепропетровская область
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