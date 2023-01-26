Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: США передадуть Україні сучасну модифікацію Abrams, але без "секретної броні"

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 22:01
M1A2 Abrams tank, Gado/Getty Images

Танки Abrams, які Сполучені Штати мають намір передати Україні – сучасної модифікації M1A2, а не A1, запаси яких є в американських військових, водночас їх позбавлять так званої секретної броні, до складу якої входить збіднений уран.

Про це виданню Politico повідомили троє поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

M1А2 Abrams має більш досконалу оптику й систему управління, ніж А1, що дозволяє більш точне наведення на ціль, а окремий тепловізор для командира екіпажу дозволяє самостійно визначати цілі за будь-якої погоди й умов поля бою.

Також нова модифікація танка містить оцифровані механізми управління, що дозволяє машинам безперервно і автоматично обмінюватися інформацією, швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати ворожі позиції та опрацьовувати артилерійські запити.

Водночас ті Abrams, які отримає Україна, будуть позбавлені секретних бронепакетів, що використовуються американськими військовими, до складу яких входить збіднений уран. Таку ж практику США застосовують під час продажу танків іншим країнам.

Будь-яка модифікація Abrams є значно ефективнішою в плані вогневої потужності, точності стрільби і броні в порівнянні з танками радянських часів, які зараз використовує Україна. Але натомість вони складніші в експлуатації.

Серед іншого, Abrams має реактивний газотурбінний двигун, який потребує дорогого авіаційного палива JP-8, потребує ретельного обслуговування, а для їхньої роботи потрібна потужна інфраструктура, зокрема ремонтно-евакуаційні машини M88 для ремонту зламаних частин на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі так само важко визначити терміни отримання Україною Abrams. Їх, як відомо, закуповуватимуть у промисловості. Танки збираються лише в одному місці – на державному заводі General Dynamics у штаті Огайо, який зараз завантажений новими замовленнями для Тайваню і Польщі.

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Зі свого боку, голова російської делегації Костянтин Гаврилов на форумі ОБСЄ у Відні заявив, що німецькі танки Leopard 2 оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими сердечниками – і їх використання в Україні проти росіян Москва розцінить як застосування "брудно-ядерних бомб".

Теми: танкидопомога УкраїніСШАзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Усі новини...
"Шибки тремтять": експерти МАГАТЕ усе частіше чують вибухи поблизу ЗАЕС
Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні ЗРК SAMP/T – Reuters
Естонія просить Німеччину дозволити передачу Україні касетних боєприпасів
Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський
Останні новини
05:46
На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя
05:14
ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян
04:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
03:48
Німеччина звинуватила Росію в перекручуванні слів очільниці МЗС через війну в Україні
02:54
Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа
02:26
відеоМігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників
01:50
фотоУ синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей
01:17
фотоРосіяни знову вдарили по житловому масиву в Часовому Яру
00:55
Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія
00:32
Іспанія відправить Україні танки Leopard 2 вже навесні – ЗМІ
Усі новини...