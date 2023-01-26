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ЗМІ: США передадуть Україні сучасну модифікацію Abrams, але без "секретної броні"

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 21:01
ЗМІ: США передадуть Україні сучасну модифікацію Abrams, але без секретної броні
M1A2 Abrams tank, Gado/Getty Images

Танки Abrams, які Сполучені Штати мають намір передати Україні – сучасної модифікації M1A2, а не A1, запаси яких є в американських військових, водночас їх позбавлять так званої секретної броні, до складу якої входить збіднений уран.

Про це виданню Politico повідомили троє поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

M1А2 Abrams має більш досконалу оптику й систему управління, ніж А1, що дозволяє більш точне наведення на ціль, а окремий тепловізор для командира екіпажу дозволяє самостійно визначати цілі за будь-якої погоди й умов поля бою.

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Також нова модифікація танка містить оцифровані механізми управління, що дозволяє машинам безперервно і автоматично обмінюватися інформацією, швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати ворожі позиції та опрацьовувати артилерійські запити.

Водночас ті Abrams, які отримає Україна, будуть позбавлені секретних бронепакетів, що використовуються американськими військовими, до складу яких входить збіднений уран. Таку ж практику США застосовують під час продажу танків іншим країнам.

Будь-яка модифікація Abrams є значно ефективнішою в плані вогневої потужності, точності стрільби і броні в порівнянні з танками радянських часів, які зараз використовує Україна. Але натомість вони складніші в експлуатації.

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Серед іншого, Abrams має реактивний газотурбінний двигун, який потребує дорогого авіаційного палива JP-8, потребує ретельного обслуговування, а для їхньої роботи потрібна потужна інфраструктура, зокрема ремонтно-евакуаційні машини M88 для ремонту зламаних частин на полі бою.

Наразі так само важко визначити терміни отримання Україною Abrams. Їх, як відомо, закуповуватимуть у промисловості. Танки збираються лише в одному місці – на державному заводі General Dynamics у штаті Огайо, який зараз завантажений новими замовленнями для Тайваню і Польщі.

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Зі свого боку, голова російської делегації Костянтин Гаврилов на форумі ОБСЄ у Відні заявив, що німецькі танки Leopard 2 оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими сердечниками – і їх використання в Україні проти росіян Москва розцінить як застосування "брудно-ядерних бомб".

Теми: танкидопомога УкраїніСШАзброя
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