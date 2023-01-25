У Росії заявили, що танки Leopard 2 можуть стати "брудно-ядерною бомбою"

У Росії заявили, що німецькі танки Leopard 2 оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими сердечниками – і їх використання в Україні проти росіян Москва розцінить як застосування "брудно-ядерних бомб".

Джерело: голова російської делегації Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ з питань воєнної безпеки та контролю над озброєннями, РИА Новости й "Би-Би-Си"

Пряма мова Гаврилова: "Застерігаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу.

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Нам відомо, що на озброєнні танка Leopard 2, так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких призводить до зараження місцевості, як це сталося в Югославії та Іраку.

У разі постачання Києву таких снарядів для натовської важкої військової техніки ми розглядатимемо це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма подальшими наслідками".

Деталі: За твердженням Гаврилова, країни Заходу змусили Німеччину ухвалити рішення про передачу бронетехніки Україні.

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"Спочатку союзники пригрозили Берліну міжнародною ізоляцією у випадку відмови на передачу "Леопардів". Потім ні хто інший, як представник Держдепартаменту США Нед Прайс, анонсував "швидку звістку" щодо направлення німецької "звірини" Києву. Ось як кується трансатлантична "солідарність", – обурився представник РФ.

На думку Гаврилова, Берлін зробив усвідомлений вибір на користь того, щоб "німецькі танки з хрестами на броні знову пішли в атаку на руських (російських – ред.) солдатів".

Глава делегації РФ пригрозив знищувати ці бойові машини, як і інше озброєння НАТО.

Цьому передувало: 25 січня, після кількох місяців дискусій і чергової зустрічі на базі "Рамштайн", Німеччина оголосила, що відправить в Україну 14 танків Leopard 2 і схвалить реекспорт "Леопардів" третіми країнами.

Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці, а до цього почне навчання українських солдатів роботі на цих танках.

Довідка: Танк Leopard 2 розробляли в 1970-ті роки, перший серійний танк Leopard 2 передали німецькій армії 25 жовтня 1979 року.

Леопард 2 у різних конфігураціях перебуває на озброєнні 19 армій світу, багато з них розробили свої власні модифікації танка. Вони є на озброєнні армій Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Сінгапуру, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії та інших країн.

Знати більше: Коаліція дала "зелене світло". Що відомо про передачу танків Leopard 2 і скільки ми їх отримаємо