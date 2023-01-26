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Зеленський про нові атаки РФ: Це можна зупинити тільки адекватною зброєю

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 21:22
Зеленський про нові атаки РФ: Це можна зупинити тільки адекватною зброєю
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що нові масовані атаки Росії ракетами та дронами доводять, що Україні потрібна адекватна зброя, бо іншого держава-терорист не зрозуміє.

Джерело: президент у вечірньому зверненні до українців 26 січня 

Пряма мова: "Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами: цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. 

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Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії – тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів".

Деталі: Президент повідомив, що українські сили ППО збили більшість російських ракет і "Шахедів", але є влучання, є поранені та загиблі.

"Лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту, тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети", – сказав Зеленський.

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За його словами, "на російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух на фронті". 

Зеленський додав, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, – це аргументи, чому потрібно більше зброї. За його словами, "тільки зброя знешкоджує терористів". 

Президент наголосив, що Україна розширює "танкову коаліцію": "Є відповідне рішення Канади – я дякую за це. Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіязброя
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