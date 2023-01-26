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Зеленський про нові атаки РФ: Це можна зупинити тільки адекватною зброєю

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 22:22
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що нові масовані атаки Росії ракетами та дронами доводять, що Україні потрібна адекватна зброя, бо іншого держава-терорист не зрозуміє.

Джерело: президент у вечірньому зверненні до українців 26 січня 

Пряма мова: "Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами: цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. 

Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії – тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів".

Деталі: Президент повідомив, що українські сили ППО збили більшість російських ракет і "Шахедів", але є влучання, є поранені та загиблі.

"Лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту, тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети", – сказав Зеленський.

За його словами, "на російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух на фронті". 

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Зеленський додав, що кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, – це аргументи, чому потрібно більше зброї. За його словами, "тільки зброя знешкоджує терористів". 

Президент наголосив, що Україна розширює "танкову коаліцію": "Є відповідне рішення Канади – я дякую за це. Уже 12 країн є в нашій танковій коаліції".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіязброя
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