Зеленский о новых атаках РФ: Это можно остановить только адекватным оружием

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые массированные атаки России ракетами и дронами доказывают, что Украине нужно адекватное оружие, потому что другого государство-террорист не поймет.

Источник: президент в вечернем обращении к украинцам 26 января

Прямая речь: "Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами: эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет.

Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России – то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала относительно преступления агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов".

Детали: Президент сообщил, что украинские силы ПВО сбили большинство российских ракет и "Шахедов", но есть попадания, есть раненые и погибшие.

"Только средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты, тем более, когда террористы применяют баллистические ракеты", – сказал Зеленский.

По его словам, "на российский террор нужны асимметричные ответы, нужно новое движение на фронте".

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Зеленский добавил, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, который применяется террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия. По его словам, "только оружие обезвреживает террористов".

Президент подчеркнул, что Украина расширяет "танковую коалицию": "Есть соответствующее решение Канады – я благодарен за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции".