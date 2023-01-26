Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о новых атаках РФ: Это можно остановить только адекватным оружием

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 22:22
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые массированные атаки России ракетами и дронами доказывают, что Украине нужно адекватное оружие, потому что другого государство-террорист не поймет.

Источник: президент в вечернем обращении к украинцам 26 января 

Прямая речь: "Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами: эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. 

Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России – то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала относительно преступления агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов".

Детали: Президент сообщил, что украинские силы ПВО сбили большинство российских ракет и "Шахедов", но есть попадания, есть раненые и погибшие.

"Только средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты, тем более, когда террористы применяют баллистические ракеты", – сказал Зеленский.

По его словам, "на российский террор нужны асимметричные ответы, нужно новое движение на фронте".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский добавил, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, который применяется террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия. По его словам, "только оружие обезвреживает террористов". 

Президент подчеркнул, что Украина расширяет "танковую коалицию": "Есть соответствующее решение Канады – я благодарен за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Павел Павел

видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых

В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство

Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу
Наихудшая ситуация с электричеством в 6 областях Украины – президент
Знаем, что планируют оккупанты, и противодействуем – Зеленский
Последние новости
17:09
Гиркин отказался воевать в составе "Вагнера" после угроз Пригожина
16:44
Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Павел Павел
16:44
Климатические активисты заблокировали ключевую трассу в Гаагу
16:27
Экс-генерал НАТО выиграет выборы президента Чехии у миллиардера-популиста - прогноз
16:23
Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников
16:11
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - СМИ
15:56
видеоРоссияне обстреляли Константиновку: 3 погибших, 14 раненых
15:38
Глава МИД Финляндии намекнул на причастность России к срыву вступления Швеции в НАТО
15:22
В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство
15:15
Из-за войны посевные площади уменьшились на 25%
Все новости...