Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о новых атаках РФ: Это можно остановить только адекватным оружием

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 21:22
Зеленский о новых атаках РФ: Это можно остановить только адекватным оружием
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые массированные атаки России ракетами и дронами доказывают, что Украине нужно адекватное оружие, потому что другого государство-террорист не поймет.

Источник: президент в вечернем обращении к украинцам 26 января 

Прямая речь: "Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами: эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. 

Реклама:

Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России – то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала относительно преступления агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов".

Детали: Президент сообщил, что украинские силы ПВО сбили большинство российских ракет и "Шахедов", но есть попадания, есть раненые и погибшие.

"Только средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты, тем более, когда террористы применяют баллистические ракеты", – сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, "на российский террор нужны асимметричные ответы, нужно новое движение на фронте".

Зеленский добавил, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, который применяется террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия. По его словам, "только оружие обезвреживает террористов". 

Президент подчеркнул, что Украина расширяет "танковую коалицию": "Есть соответствующее решение Канады – я благодарен за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: