Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найгірша ситуація з електрикою у 6 областях України – президент

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 22:56
Знеструмлений район Києва, фото УП

Станом на вечір 26 січня найскладніша ситуація з електроенергією в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці – щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання.

Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях".

Деталі: Президент запевнив, що енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання. 

Він подякував усім, хто займається цією роботою.

Також Зеленський подякував тим, хто допомагає Україні енергетичним обладнанням. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Наступним президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел

відеоРосіяни обстріляли Костянтинівку: 3 загиблих, 14 поранених

Внаслідок теракту в Ізраїлі загинула українка – посольство

Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України

відео"Українська правда" запустила новий формат на YouTube

Розвідка Британії: На Новий рік у Макіївці було знищено понад 300 окупантів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон
Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський
Зеленський про нові атаки РФ: Це можна зупинити тільки адекватною зброєю
Останні новини
17:33
уточненоУкраїна прагне отримати винищувачі від союзників – Ігнат
17:09
Гіркін відмовився воювати у складі "Вагнера" після погроз Пригожина
16:44
Наступним президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел
16:44
Кліматичні активісти заблокували ключову трасу до Гааги
16:27
Ексгенерал НАТО виграє вибори президента Чехії у мільярдера-популіста - прогноз
16:23
Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотників
16:11
Туреччина та ОАЕ можуть втратити доступ до ринку США за недотримання санкцій – ЗМІ
15:56
відеоРосіяни обстріляли Костянтинівку: 3 загиблих, 14 поранених
15:38
Глава МЗС Фінляндії натякнув на причетність Росії до зриву вступу Швеції в НАТО
15:22
Внаслідок теракту в Ізраїлі загинула українка – посольство
Усі новини...