Найгірша ситуація з електрикою у 6 областях України – президент

Станом на вечір 26 січня найскладніша ситуація з електроенергією в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці – щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання.

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Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях".

Деталі: Президент запевнив, що енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання.

Він подякував усім, хто займається цією роботою.

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Також Зеленський подякував тим, хто допомагає Україні енергетичним обладнанням.