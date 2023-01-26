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Найгірша ситуація з електрикою у 6 областях України – президент

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 21:56
Найгірша ситуація з електрикою у 6 областях України – президент
Знеструмлений район Києва, фото УП

Станом на вечір 26 січня найскладніша ситуація з електроенергією в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці – щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання.

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Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях".

Деталі: Президент запевнив, що енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання. 

Він подякував усім, хто займається цією роботою.

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Також Зеленський подякував тим, хто допомагає Україні енергетичним обладнанням. 

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетика
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