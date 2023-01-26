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Наихудшая ситуация с электричеством в 6 областях Украины – президент

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 21:56
Наихудшая ситуация с электричеством в 6 областях Украины – президент
Обесточенный район Киева, фото УП

По состоянию на вечер 26 января самая сложная ситуация с электроэнергией в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Провел сегодня оперативные совещания по ситуации в энергетике – по имеющимся дефицитам и восстановлению после ударов террористов. Ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания.

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По состоянию на это время ограничения поставок электричества есть в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация – в Одесской области, на Львовщине, в Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях".

Детали: Президент заверил, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности поставки. 

Он поблагодарил всех, кто занимается этой работой.

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Также Зеленский поблагодарил тех, кто помогает Украине энергетическим оборудованием.

Темы: Зеленскийэлектроэнергияэнергетика
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