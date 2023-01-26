Наихудшая ситуация с электричеством в 6 областях Украины – президент
По состоянию на вечер 26 января самая сложная ситуация с электроэнергией в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам
Прямая речь: "Провел сегодня оперативные совещания по ситуации в энергетике – по имеющимся дефицитам и восстановлению после ударов террористов. Ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания.
По состоянию на это время ограничения поставок электричества есть в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация – в Одесской области, на Львовщине, в Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях".
Детали: Президент заверил, что энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности поставки.
Он поблагодарил всех, кто занимается этой работой.
Также Зеленский поблагодарил тех, кто помогает Украине энергетическим оборудованием.