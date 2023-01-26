Естонія просить Німеччину дозволити передачу Україні касетних боєприпасів

Україна звернулась до Естонії з проханням передати касетні боєприпаси для протистояння повномасштабній російській агресії, й Таллінн просить Берлін дозволити їхній реекспорт.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю ERR заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур.

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість і номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем, оскільки вже зараз обидві воюючі сторони використовують на території України такі боєприпаси", – сказав Певкур.

Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні касетні боєприпаси німецького виробництва з 90-х років. Німеччина, від згоди якої залежить тепер можливість поставок касетних боєприпасів з Естонії до України, сама від виробництва і використання таких снарядів відмовилася.

Касетні боєприпаси вважаються особливо небезпечними для цивільного населення принаймні тому, що елементи, які не розірвалися, перетворюються, по суті, на міну і можуть вбити або покалічити випадкових людей.

"Застосування таких снарядів і бомб у густонаселених районах заборонено, але саме це росіяни і робили, наприклад, у Харкові. Але, з іншого боку, використання таких боєприпасів для придушення сил противника на відкритій місцевості може бути цілком виправданим, оскільки ці збройні сили є легітимними цілями для ударів", – коментує співпрофесор міжнародного права Талліннського університету Рене Вярк.

Росія та Україна, а також Естонія входять до порівняно невеликої групи країн, які не приєдналися до чинної вже майже 15 років міжнародної конвенції, що забороняє застосування і передачу касетних боєприпасів. Угоду не підписали також, наприклад, Сполучені Штати, Китай та Ізраїль.

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Минулого місяця джерела видання Foreign Policy повідомили, що наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.

Раніше ЗМІ також писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України про постачання касетних боєприпасів.