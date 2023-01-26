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Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 23:24

Украина обратилась к Эстонии с просьбой передать кассетные боеприпасы для противостояния полномасштабной российской агрессии, и Таллинн просит Берлин разрешить их реэкспорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью ERR заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу здесь проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - сказал Певкур.

Силы обороны Эстонии располагают кассетными боеприпасами немецкого производства с 90-х годов. Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась.

Кассетные боеприпасы считаются особо опасными для гражданского населения хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются, по сути, в мину и могут убить или покалечить случайных людей.

"Применение таких снарядов и бомб в густонаселенных районах запрещено, но именно это россияне и делали, например, в Харькове. Но, с другой стороны, использование таких боеприпасов для подавления сил противника на открытой местности может быть вполне оправданным, поскольку эти вооруженные силы являются легитимными целями для ударов", - комментирует сопрофессор международного права Таллиннского университета Рене Вярк.

Россия и Украина, а также Эстония входят в сравнительно небольшую группу стран, которые не присоединились к действующей уже почти 15 лет международной конвенции, запрещающей применение и передачу кассетных боеприпасов. Соглашение не подписали также, например, Соединенные Штаты, Китай и Израиль.

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В прошлом месяце источники издания Foreign Policy сообщили, что в конце 2022 года Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Темы: ЭстонияГерманияоружиепомощь Украине
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