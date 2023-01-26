Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 22:24

Украина обратилась к Эстонии с просьбой передать кассетные боеприпасы для противостояния полномасштабной российской агрессии, и Таллинн просит Берлин разрешить их реэкспорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью ERR заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу здесь проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - сказал Певкур.

Реклама:

Силы обороны Эстонии располагают кассетными боеприпасами немецкого производства с 90-х годов. Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась.

Кассетные боеприпасы считаются особо опасными для гражданского населения хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются, по сути, в мину и могут убить или покалечить случайных людей.

"Применение таких снарядов и бомб в густонаселенных районах запрещено, но именно это россияне и делали, например, в Харькове. Но, с другой стороны, использование таких боеприпасов для подавления сил противника на открытой местности может быть вполне оправданным, поскольку эти вооруженные силы являются легитимными целями для ударов", - комментирует сопрофессор международного права Таллиннского университета Рене Вярк.

ВИДЕО ДНЯ

Россия и Украина, а также Эстония входят в сравнительно небольшую группу стран, которые не присоединились к действующей уже почти 15 лет международной конвенции, запрещающей применение и передачу кассетных боеприпасов. Соглашение не подписали также, например, Соединенные Штаты, Китай и Израиль.

В прошлом месяце источники издания Foreign Policy сообщили, что в конце 2022 года Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Темы: ЭстонияГерманияоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: