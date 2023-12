У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні

Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ, який цитує "Європейська правда".

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Реклама:

Зазначається, що rescEU буде використовуватись для доставки в Україну електрогенераторів для підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії проти енергоінфраструктури.

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

With 🇵🇱 PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to 🇺🇦.



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm