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У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 23:31
Енергохаб у Польщі, фото з Twiiter Janez Lenarčič

Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ, який цитує "Європейська правда".

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Зазначається, що rescEU буде використовуватись для доставки в Україну електрогенераторів для підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії проти енергоінфраструктури.

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, станом на кінець грудня з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз передав в Україну 77 тисяч тонн різноманітної матеріальної допомоги.

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Теми: Польщаенергетикадопомога Україні
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