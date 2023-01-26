Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 22:31
У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для допомоги Україні
Енергохаб у Польщі, фото з Twiiter Janez Lenarčič

Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ, який цитує "Європейська правда".

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Реклама:

Зазначається, що rescEU буде використовуватись для доставки в Україну електрогенераторів для підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії проти енергоінфраструктури.

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомлялось, станом на кінець грудня з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз передав в Україну 77 тисяч тонн різноманітної матеріальної допомоги.

Читайте також: Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям.

Теми: Польщаенергетикадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: