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В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 22:31
В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине
Энергохаб в Польше, фото из Twiiter Janez Lenarčič

Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг открыли новый энергетический хаб ЕС rescEU, который будет служить логистическим центром для оказания экстренной энергетической помощи Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних дел, который цитирует "Европейская правда".

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

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Отмечается, что rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов для поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России против энергоинфраструктуры.

Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 миллионов евро. На первом этапе в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов - они дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Как сообщалось, по состоянию на конец декабря с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз передал в Украину 77 тысяч тонн разнообразной материальной помощи.

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Темы: Польшаэнергетикапомощь Украине
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