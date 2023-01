В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине

Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг открыли новый энергетический хаб ЕС rescEU, который будет служить логистическим центром для оказания экстренной энергетической помощи Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних дел, который цитирует "Европейская правда".

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

Отмечается, что rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов для поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России против энергоинфраструктуры.

Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 миллионов евро. На первом этапе в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов - они дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

With 🇵🇱 PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to 🇺🇦.



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm