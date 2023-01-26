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Експрем’єр Болгарії розповів, як вдалось налагодити постачання зброї в Україну попри опір в уряді

"Європейська правда"Четвер, 26 січня 2023, 23:56
Експрем’єр Болгарії розповів, як вдалось налагодити постачання зброї в Україну попри опір в уряді
фото з twitter ЄП

За словами колишнього міністра Болгарії, лідера проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Кирила Петкова, постачання болгарської зброї Україні відбувалось через країни-посередники, що дозволило подолати опір проросійських сил у коаліції та парламенті.

Як передає "Європейська правда", про це Петков розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що до коаліції, яку він очолював, входити чотири партії, серед яких були й соціалісти, що мають тісні зв’язки з Росією і "сказали, що жодна куля не повинна потрапити в Україну, інакше вони вийдуть з коаліції, і уряд перестане існувати".

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"Я вдячний, що інші країни НАТО та ЄС вирішили, що ми маємо ці боєприпаси. Вони купували це в Болгарії та безкоштовно передавали українській армії. Це була найкраща комбінація. З одного боку, ми могли зробити великий внесок у допомогу українській армії. З іншого боку, українська нація не платила багато або взагалі не платила. І по-третє, не було прямого експорту з Болгарії в Україну, що задовольнило вимоги нашого партнера по коаліції", – пояснив Петков.

Колишній болгарський прем’єр пригадав, що лідерка Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова (була заступницею Петкова й очолювала міністерство економіки та промисловості) прямо говорила, що не підпише документа, де кінцевим одержувачем зброї буде Україна.

"Раптово до неї почали приходити документи від уряду США, уряду Великої Британії, польських фірм, румунських фірм. Ці критерії ми виконали повністю. Я впевнений, що вона не брехала своїм прихильникам і, якби навіть в одному документі була зазначена Україна, ми б втратили її підтримку", – зазначив він.

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Петков відмовився конкретизувати, про яку саме зброю йшлось, а також яким саме чином вона доправлялась до України.

"І так, Болгарія заробила гроші. Дві тисячі болгар працювали на 100% у цей час. Кошти пішли в місцеві бюджети, і це був великий внесок в економіку", – додав політик.

Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Як відомо, 16 грудня 2022 року парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Теми: БолгаріявійнаУкраїназброя
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