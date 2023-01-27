Экс-премьер Болгарии рассказал о поставках оружия в Украину несмотря на сопротивление в правительстве

По словам бывшего министра Болгарии, лидера проевропейской партии "Продолжаем изменения" Кирилла Петкова, поставки болгарского оружия Украине происходили через страны-посредники, что позволило преодолеть сопротивление пророссийских сил в коалиции и парламенте.

Как передает "Европейская правда", об этом Петков рассказал в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что в коалицию, которую он возглавлял, входят четыре партии, среди которых были и социалисты, имеющие тесные связи с Россией и "сказали, что ни одна пуля не должна попасть в Украину, иначе они выйдут из коалиции, и правительство перестанет существовать".

"Я благодарен, что другие страны НАТО и ЕС решили, что мы имеем эти боеприпасы. Они покупали это в Болгарии и бесплатно передавали украинской армии. Это была лучшая комбинация. С одной стороны, мы могли сделать большой вклад в помощь украинской армии. С другой стороны, украинская нация не платила много или вообще не платила. И в-третьих, не было прямого экспорта из Болгарии в Украину, что удовлетворило требования нашего партнера по коалиции", - пояснил Петков.

Бывший болгарский премьер вспомнил, что лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова (была заместителем Петкова и возглавляла министерство экономики и промышленности) прямо говорила, что не подпишет документ, где конечным получателем оружия будет Украина.

"Внезапно к ней начали приходить документы от правительства США, правительства Великобритании, польских фирм, румынских фирм. Эти критерии мы выполнили полностью. Я уверен, что она не врала своим сторонникам и, если бы даже в одном документе была указана Украина, мы бы потеряли ее поддержку", - отметил он.

Петков отказался конкретизировать, о каком именно оружии шла речь, а также каким именно образом оно доставлялось в Украину.

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"И да, Болгария заработала деньги. Две тысячи болгар работали на 100% в это время. Средства пошли в местные бюджеты, и это был большой вклад в экономику", - добавил политик.

По официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.